Ucraina, volontario italiano a Tgcom24: "A Kramatorsk un safari umano"

"C'è stato un ordine di evacuazione obbligata da Kramatorsk, perché qui non c'è sicurezza - sottolinea Falletti -. Non si può però evacuare con macchine normali perché sono bersagli di droni. Invece, i mezzi corazzati che riusciamo a portare qui, grazie a donazioni private, riescono a mettere in sicurezza sia il soccorritore che il soccorso. L'operazione di evacuazione è chirurgica: dura pochi minuti. I cittadini recuperano gli effetti personali dalle case e vengono portati fuori dall'oblast del Donetsk verso Kharkiv. E verso anche un'incognita, perché purtroppo hanno perso tutto e devono ricostruire la loro vita".