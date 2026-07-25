Guerra in Iran, chi paga sono (anche) le famiglie: costi extra per 29 miliardi
Il rincaro maggiore riguarderà benzina e diesel, con una spesa extra di 13 miliardi e 600 milioni di euro (+20,4% rispetto al 2025)di Giulia Ronchi
A cinque mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo Persico, arriva il conto per famiglie ed imprese. Nel 2026 dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi per elettricità, gas e carburanti. L'Ufficio Studi della Cgia è giunto a questo risultato ipotizzando che i prezzi applicati in questo momento rimangano invariati sino alla fine di quest’anno.
Il rincaro maggiore riguarderà benzina e diesel, con una spesa extra di 13 miliardi e 600 milioni di euro (+20,4% rispetto al 2025), seguiti dall'energia elettrica con +10 miliardi e 200 milioni (+12,9%) e dal gas con +5 miliardi (+14,6%).