in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio

Grande festa per il Palio dei Rioni nell'Aretino

La tradizionale corsa di cavalli in tondo che va in scena a Castiglion Fiorentino

di Luca Amodio
23 Giu 2026 - 18:23
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