Gran Bretagna, appello urgente per salvare le montagne russe più antiche del Paese

Per un secolo sono riuscite a scuotere il proverbiale aplomb britannico: ora le montagne russe più antiche del Regno Unito sono arrivate all'ultima corsa. Ma da più parti si sono levati appelli per salvare lo "Scenic Railway", un'attrazione nata nel 1920 con una storia caratterizzata da saliscendi da brivido: dalla seconda guerra mondiale a due incendi accidentali e uno doloso nel 2008. Le istituzioni locali si sono rivolte anche al ministro della Cultura.