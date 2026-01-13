Logo Tgcom24
Golden Globes, da Julia Roberts a Pamela Anderson: l'eleganza è senza età

Per il primo appuntamento hollywoodiano sono tornate sul tappeto rosso le più grandi star del grande schermo. E lo hanno fatto in grande stile

di Michelangelo Iuliano
13 Gen 2026 - 18:36
01:18 

L'età è un concetto relativo, perlomeno sul red carpet. All'anagrafe hanno tutte più di 50 anni, ma con stile ed eleganza senza tempo. Sono le dive che hanno illuminato il tappeto rosso agli ultimi Golden Globes. La 58enne Julia Roberts ha sfoggiato il suo iconico sorriso indossando un abito nero dalle maniche lunghe e lo scollo profondo, dove era incastonata una collana con un ciondolo. Jennifer Lopez, 56 anni, ha mostrato, come al solito, un fisico invidiabile evidenziato da un vestito "vedo/non vedo" con un ricamo effetto tatuaggio.

