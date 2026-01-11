Logo Tgcom24
E' la serata del premio

Golden Globes, da DiCaprio ad Ariana Grande: chi sono i favoriti

Per il Miglior film drammatico la sfida vede contrapposti "I peccatori", "Hamnet", "Frankenstein" e alcuni outsider

di Michelangelo Iuliano
11 Gen 2026 - 19:59
01:18 

"Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson è il film che, con 9 nomination, è il favorito nella notte dei Golden Globe, che apre la stagione dei grandi premi. Spiccano le candidature a Leonardo DiCaprio e Sean Penn come migliori attori protagonista e non protagonista di una commedia.

DiCaprio dovrà vedersela con Timothée Chalamet, la cui interpretazione in "Marty Supreme" è stata particolarmente apprezzata. Per il riconoscimento alla migliore attrice non protagonista ci sono chance anche per Ariana Grande, in corsa con "Wicked: Part Two".

