Golden Globes, da DiCaprio ad Ariana Grande: chi sono i favoriti

Per il Miglior film drammatico la sfida vede contrapposti "I peccatori", "Hamnet", "Frankenstein" e alcuni outsiderdi Michelangelo Iuliano
"Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson è il film che, con 9 nomination, è il favorito nella notte dei Golden Globe, che apre la stagione dei grandi premi. Spiccano le candidature a Leonardo DiCaprio e Sean Penn come migliori attori protagonista e non protagonista di una commedia.
DiCaprio dovrà vedersela con Timothée Chalamet, la cui interpretazione in "Marty Supreme" è stata particolarmente apprezzata. Per il riconoscimento alla migliore attrice non protagonista ci sono chance anche per Ariana Grande, in corsa con "Wicked: Part Two".