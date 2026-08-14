Gli incendi continuano a devastare l'Europa: fiamme dalla Spagna alla Croazia

La morsa del caldo non accenna a placarsi in Europa e, con esso, resta altissima anche l'emergenza legata agli incendi. In Spagna i vigili del fuoco sono al lavoro per un grande incendio a Las Peñas de Riglos e a Santa Cruz de la Seros, nella provincia di Huesca (nel nord-est). Secondo le prime informazioni, pare che siano andati in fumo 8mila ettari. Superando i Pirenei, in Francia, la situazione non migliora. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio vicino al piccolo paese di Luglon, situato nel dipartimento delle Landes nella regione della Nuova Aquitania nel sud del Paese. Dove, per sicurezza, sono state evacuate centinaia di persone.