Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Il bilaterale

Giorgia Meloni in Giappone, intesa con la premier Takaichi: "Cooperazione a 360 gradi"

Le due premier si sono incontrate a Tokyo confermando lo stretto legame tra i due Paesi

di Francesca Pozzi
16 Gen 2026 - 12:21
01:33 

"Crediamo nel fatto che difendere un ordine internazionale libero e giusto e aperto sia la strada maestra per assicurare pace e prosperità". Lo hanno detto Giorgia Meloni e Sanae Takaichi al termine di un bilaterale a Tokyo, rinsaldando la stretta collaborazione tra Italia e Giappone. "Condividiamo anche il fatto di essere le prime due donne a guidare i loro popoli", ha detto orgogliosa Meloni dopo aver postato sui social un selfie in versione anime con l'omologa. 

Ti potrebbe interessare

giorgia meloni
giappone
video evidenza

Sullo stesso tema