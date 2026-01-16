Giorgia Meloni in Giappone, intesa con la premier Takaichi: "Cooperazione a 360 gradi"

"Crediamo nel fatto che difendere un ordine internazionale libero e giusto e aperto sia la strada maestra per assicurare pace e prosperità". Lo hanno detto Giorgia Meloni e Sanae Takaichi al termine di un bilaterale a Tokyo, rinsaldando la stretta collaborazione tra Italia e Giappone. "Condividiamo anche il fatto di essere le prime due donne a guidare i loro popoli", ha detto orgogliosa Meloni dopo aver postato sui social un selfie in versione anime con l'omologa.