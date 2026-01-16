Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
"Tanti auguri a te"

Giorgia Meloni, il regalo di compleanno della premier Takaichi: la torta e la canzoncina

Dopo il bilaterale, la leader del governo nipponico a festeggiato l'amica e omologa in grande stile (e in perfetto italiano)

16 Gen 2026 - 17:18
00:41 

"Tanti auguri a te". Durante il pranzo dopo il bilaterale a Tokyo, avvenuto all'indomani del 49esimo compleanno di Giorgia Meloni, la premier giapponese Sanae Takaichi si è improvvisata cantante intonando per l'omologa e amica la canzoncina. Insieme a lei anche la delegazione italiana, che ha accompagnato Takaichi mentre cantava in perfetto italiano. La premier nipponica ha anche fatto preparare una torta per l'occasione

Ti potrebbe interessare

giorgia meloni
giappone
compleanno
video evidenza

Sullo stesso tema