Giorgia Meloni, il regalo di compleanno della premier Takaichi: la torta e la canzoncina

"Tanti auguri a te". Durante il pranzo dopo il bilaterale a Tokyo, avvenuto all'indomani del 49esimo compleanno di Giorgia Meloni, la premier giapponese Sanae Takaichi si è improvvisata cantante intonando per l'omologa e amica la canzoncina. Insieme a lei anche la delegazione italiana, che ha accompagnato Takaichi mentre cantava in perfetto italiano. La premier nipponica ha anche fatto preparare una torta per l'occasione