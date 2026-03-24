Gino Paoli e il flop di "La gatta", il suo ricordo: "Pensavo sarebbe finita lì"

Un cantante arrivato dal nulla, con un esordio fallimentare, poi diventato un'icona della musica italiana. Gino Paoli, tra una nota e un'altra della sua prima canzone La gatta, aveva spiegato l'origine del suo successo: "Pensavo che le cose sarebbero finite lì. La canzone uscì, vendette 110 copie. Pensavo che sarebbe finita lì", aveva ribadito. "E invece no. Dopo 3 mesi, la canzone era sulla bocca di tutti. Mi ricordo un panettiere che, andando in bicicletta fischiava La gatta. È stata un'emozione".