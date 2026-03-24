Quella volta che Gino Paoli insultò il pubblico al microfono: il video

"Andai alla Bussola e cominciai a dire: "Vi voglio presentare una canzone che è una delle più belle canzoni d'amore che io abbia sentito". Alla prima strofa: "Basta, che lagna". Io molto obbediente mi fermai e cominciai a cantare Il cielo in una stanza". Così ricordava Gino Paoli, deceduto nella notte tra lunedì e martedì a 91 anni, ripensando a una delle sue performance live. "Ovviamente, alla fine de Il cielo in una stanza, un applauso della Madonna... E io al microfono dissi: "Voi siete delle teste di c***, andate tutti a fan***"".