Germania, incendio in un grattacielo a Berlino: diversi feriti

Diverse persone sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato in un grattacielo di 21 piani a Berlino, in Germania. L'operazione di soccorso, avvenuta nei pressi della stazione Ostbahnhof, è stata "drammatica", ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. Molte persone si sono affacciate alle finestre minacciando di gettarsi. L'incendio è scoppiato in un appartamento all'undicesimo piano e si è propagato. L'edificio è stato poi evacuato e tutte le persone presenti nella zona sono state tratte in salvo, ha aggiunto il portavoce.