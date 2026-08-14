evacuati i residenti

Germania, incendio in un grattacielo a Berlino: diversi feriti

L'incendio è scoppiato all'undicesimo piano e si è propagato nei piani circostanti

14 Ago 2026 - 12:41
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Diverse persone sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato in un grattacielo di 21 piani a Berlino, in Germania. L'operazione di soccorso, avvenuta nei pressi della stazione Ostbahnhof, è stata "drammatica", ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. Molte persone si sono affacciate alle finestre minacciando di gettarsi. L'incendio è scoppiato in un appartamento all'undicesimo piano e si è propagato. L'edificio è stato poi evacuato e tutte le persone presenti nella zona sono state tratte in salvo, ha aggiunto il portavoce.

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