Gb, centinaia di fan per l'ultimo saluto a Bonnie Tyler in Galles

Centinaia di fan hanno affollato le strade di un paesino costiero del Galles per dare l'ultimo saluto alla cantante Bonnie Tyler. La pop star gallese, candidata ai Grammy e amata in tutto il mondo per la sua potente ballata "Total Eclipse of the Heart", in vetta alle classifiche nel 1983, è morta il mese scorso in un ospedale in Portogallo. Aveva 75 anni. Tyler era stata ricoverata a maggio a Faro, dove possedeva una casa, per un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino. Abitanti del posto e fan provenienti da tutto il Regno Unito e oltre si sono riversati nelle strade di Mumbles, vicino alla città di Swansea, per vedere il carro funebre che trasportava la sua bara, avvolta nella bandiera gallese. Decine di persone hanno atteso fuori dall'ex abitazione della cantante e vi hanno deposto omaggi floreali. Lunedì in una chiesa di Swansea si terrà una cerimonia in memoria di Tyler per familiari e amici, prima che la cantante intraprenda il suo ultimo viaggio attraverso la sua città natale, Skewen.