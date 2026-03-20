Crisi del gas, nel mirino gli hub in Qatar: ora l'Italia rischia

Al centro della crisi c’è il danneggiamento dell’impianto di Ras Laffan in Qatar, uno dei principali hub mondiali di GNL. Un colpo strutturale, considerando che il Qatar copre circa un quinto del commercio globale di gas liquefatto. QatarEnergy ha dichiarato lo stato di "forza maggiore" e ridotto le fornitura minacciando di "chiudere i rubinetti". Per il CEO Saad al-Kaabi, il danno allo stabilimento può portare alla cancellazione delle forniture a Italia, Belgio, Sud Corea e Cina.