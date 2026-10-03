Francia, donna esce sul balcone con una pistola e minaccia di sparare contro i manifestanti

In Francia, cresce la tensione per le proteste studentesche. Secondo quanto riferito dalla polizia, oltre 5mila persone sono state arrestate dall'inizio dell'ondata di manifestazioni. La mobilitazione è partita il 17 settembre dal liceo Saint-Exupéry di Créteil, alle porte di Parigi, dove gli insegnanti protestavano per la carenza di personale e risorse. Gli studenti si sono poi uniti alla protesta, che nel giro di due settimane si è estesa a tutto il Paese. Più di 100 scuole sono state devastate e oltre 65 dirigenti scolastici sono stati feriti.