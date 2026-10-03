momenti di tensione a caen

Francia, donna esce sul balcone con una pistola e minaccia di sparare contro i manifestanti

In una settimana sono state fermate 5mila persone per le proteste degli studenti

03 Ott 2026 - 18:09
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Una donna si è affacciata al balcone con una pistola e ha minacciato un gruppo di persone che manifestava sotto la sua abitazione a Caen. Secondo quanto riportato, avrebbe minacciato di aprire il fuoco. Restano da chiarire le circostanze dell'episodio e se l'arma fosse autentica.

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In Francia, cresce la tensione per le proteste studentesche. Secondo quanto riferito dalla polizia, oltre 5mila persone sono state arrestate dall'inizio dell'ondata di manifestazioni. La mobilitazione è partita il 17 settembre dal liceo Saint-Exupéry di Créteil, alle porte di Parigi, dove gli insegnanti protestavano per la carenza di personale e risorse. Gli studenti si sono poi uniti alla protesta, che nel giro di due settimane si è estesa a tutto il Paese. Più di 100 scuole sono state devastate e oltre 65 dirigenti scolastici sono stati feriti. 

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