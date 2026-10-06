Francesco Broccolo a Tgcom24: "Per la peste polmonare non abbiamo ancora un vaccino, ma trasmissibilità è bassa"

E sulle parole di Trump, che si è detto preoccupato proprio per questa peste polmonare: "Gli antibiotici consueti di routine funzionano per fortuna, in questa malattia che è letale, la polmonite è letale al 100% se non trattata entro 48h. Ma se viene trattata anche la trasmissibilità si riduce e la letalità arriva al 50%. Il problema è che deve essere tempestiva sia la diagnosi che il trattamento e non è semplice, anche perché gli strumenti diagnostici non la riconoscono spesso perché non è nei database. L'altro problema è che non la radicheremo presto perché manca un vaccino per la forma polmonare, al contrario di quella bubbonica".