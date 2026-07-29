Focaccia a 14 euro, un piatto di pasta a 15 e affitti alle stelle: i prezzi "folli" a Matera

Turisti e residenti, oltre al caldo, devono fronteggiare anche i rincari quotidiani. A Matera, complice il boom di visitatori, sedersi a mangiare al un ristorante è diventato quasi un lusso, così come acquistare una focaccia tipica. I prezzi arrivano fino a 15 euro per un piatto di pasta e fino a 14 euro al chilo per una teglia di focaccia farcita.