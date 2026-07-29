Focaccia a 14 euro, un piatto di pasta a 15 e affitti alle stelle: i prezzi "folli" a Matera
Complice il boom di visitatori, sedersi a mangiare al ristorante è diventato quasi un lusso. E nell'immobiliare non va megliodi Michela Pagano
Turisti e residenti, oltre al caldo, devono fronteggiare anche i rincari quotidiani. A Matera, complice il boom di visitatori, sedersi a mangiare al un ristorante è diventato quasi un lusso, così come acquistare una focaccia tipica. I prezzi arrivano fino a 15 euro per un piatto di pasta e fino a 14 euro al chilo per una teglia di focaccia farcita.
Aumenta il costo della vita in città
Un ristoratore spiega: "Il centro storico ha dei prezzi leggermente più alti", perché "incide il costo del fitto, del personale altamente qualificato. Immaginiamo il personale che parla naturalmente le lingue".
A risentirne però non sarebbe solo il settore della ristorazione, ma anche quello immobiliare, con rincari del 33,5% sugli affitti, un dato tra i più alti d'Italia. Una situazione che grava anche sui residenti e sul costo della vita in città, che negli ultimi anni è aumentato in modo considerevole.