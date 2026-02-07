Speciale Guerra Ucraina
LA GUERRA TECNOLOGICA

Elon Musk spegne Starlink ai russi

La mossa del magnate rischia di creare non pochi problemi all'esercito di Mosca

di Francesca Canto
07 Feb 2026 - 12:44
01:32 
Nel conflitto più tecnologico della storia, a determinare l'avanzata sul campo di battaglia non è soltanto la forza ma anche la connettività. E l'ultima mossa di Elon Musk rischia di creare non pochi problemi all'esercito russo in Ucraina. SpaceX - la società spaziale del magnate americano - ha bloccato all'esercito russo l'accesso alla connessione Starlink, il collegamento internet satellitare che usa migliaia di satelliti per portare la rete anche nelle zone più isolate. E ora?

