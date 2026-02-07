Elon Musk spegne Starlink ai russi

Nel conflitto più tecnologico della storia, a determinare l'avanzata sul campo di battaglia non è soltanto la forza ma anche la connettività. E l'ultima mossa di Elon Musk rischia di creare non pochi problemi all'esercito russo in Ucraina. SpaceX - la società spaziale del magnate americano - ha bloccato all'esercito russo l'accesso alla connessione Starlink, il collegamento internet satellitare che usa migliaia di satelliti per portare la rete anche nelle zone più isolate. E ora?