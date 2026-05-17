Da parrucchiera a deputata, l'ex amante di El Chapo si confessa

La donna - che ha collaborato con la giustizia, testimoniando durante il processo negli Stati Uniti - ha raccontato nuove indiscrezioni sulla sua relazione con El Chapo in un podcast messicano condotto dalla giornalista Adela Micha. E' una storia di violenza psicologica quella raccontata da Sanchez. Il narcotrafficante la controllava costantemente. "Avevo la sindrome di Stoccolma" - ha detto alla giornalista - ripercorrendo la sua vita, da quando conobbe El Chapo mentre lavorava come parrucchiera, fino all'ascesa in politica e all'elezione nel 2013 a deputata statale nel congresso di Sinaloa, nel nord del Messico.