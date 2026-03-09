Economia, per il Made in Italy il Golfo vale 28 miliardi di euro di export

Il conflitto in Medio Oriente minaccia uno dei corridoi commerciali più importanti per l’economia del Made in Italy: quello che collega il nostro export ai Paesi del Golfo. Nel 2023 l’Italia ha esportato in tutta l'area beni per oltre 28 miliardi di euro. Nei Paesi del Golfo più coinvolti dalla crisi, la cifra si avvicina ai 21 miliardi, considerando anche circa mezzo miliardo di merci destinate all’Iran nonostante le sanzioni occidentali. Le importazioni dall’area si sono fermate a circa 9 miliardi, complice il calo dei prezzi di petrolio e gas.