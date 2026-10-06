Non solo il classico risotto

È arrivata la stagione della zucca: tante ricette dal salato al dolce

Dalle campagne alla tavola, con l'arrivo dell'autunno è tornata ufficialmente la stagione della zucca

di Federica Terrana
06 Ott 2026 - 20:09
01:33 
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