Durigon a Tgcom24: "Portato a casa il rafforzamento della previdenza complementare"

Il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio Durigon è intervenuto a Tgcom24 sulla riforma delle pensioni. "Abbiamo portato a casa il rafforzamento della previdenza complementare", ha sottolineato Durigon, che ha affrontato anche il tema dell'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. "Dobbiamo intervenire verso una tassazione del lavoro più bassa per incentivare l'ingresso nel mondo del lavoro. Pensiamo a una flat tax piatta per giovani e donne al 5%. Il giovane deve tornare al centro del nostro sistema lavoro", ha affermato.