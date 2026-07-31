rogo in un allevamento di bestiame

Duemilacinquecento maialini salvati dai vigili del fuoco in Russia

Le fiamme sono divampate in un allevamento di bestiame

31 Lug 2026 - 16:36
00:22 
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