Disabilità, la ministra Locatelli a TgCom24: "Le istituzioni si muovano al servizio delle persone"

Legata ai fondi Pnrr, la riforma per la disabilità ha preso forma e concretezza anno dopo anno. E finalmente è pronta a entrare in vigore in tutta Italia: "Dal 1° gennaio 2027 tutte le province dovranno adeguarsi alle nuove opportunità", ha spiegato il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli intervenendo a TgCom24. Il nuovo sistema di inclusione prevederà una sempre maggiore attenzione ai pazienti, che sarà accompagnato da uno snellimento burocratico nelle richieste di invalidità. Dall'accessibilità in ogni angolo dell'Italia all'impatto delle Paralimpiadi, Locatelli ha passato in rassegna anche le prossime grandi sfide da affrontare.