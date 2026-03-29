Decreto fiscale, Confindustria all'attacco:""Fiducia profondamente minata"
Pacchetto di misure urgenti che fa infuriare gli imprenditoridi Caterina Ruggeri
Piovono critiche sul decreto fiscale, il primo varato dal governo dopo in referendum. Un pacchetto di misure urgenti che arrivano come un fulmine a ciel sereno e fanno infuriare gli imprenditori. Dietrofront dell'esecutivo rispetto alla legge di bilancio, taglio di due terzi degli incentivi di transizione 5.0. Confindustria con un comunicato rovente sale sulle barricate e parla di "fiducia profondamente minata nei confronti delle istituzioni".