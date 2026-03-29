comunicato di fuoco

Decreto fiscale, Confindustria all'attacco:""Fiducia profondamente minata"

Pacchetto di misure urgenti che fa infuriare gli imprenditori

di Caterina Ruggeri
29 Mar 2026 - 19:02
01:24 
videovideo

Piovono critiche sul decreto fiscale, il primo varato dal governo dopo in referendum. Un pacchetto di misure urgenti che arrivano come un fulmine a ciel sereno e fanno infuriare gli imprenditori. Dietrofront dell'esecutivo rispetto alla legge di bilancio, taglio di due terzi degli incentivi di transizione 5.0. Confindustria con un comunicato rovente sale sulle barricate e parla di "fiducia profondamente minata nei confronti delle istituzioni".

decreto fiscale
confindustria