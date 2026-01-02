Dazi, Trump arretra su pasta e mobili

Donald Trump fa un passo indietro nella sua guerra commerciale. Il presidente Usa ha deciso per un taglio netto sui dazi sulla pasta, che passano dal 91% al 2%, con variazioni a seconda dei marchi. Le imposte doganali sui mobili sono, invece, rinviate di un anno, mentre restano i dazi di base al 15% per tutti i prodotti importati dall'Europa negli Stati Uniti. La decisione è arrivata in anticipo rispetto alla data in cui era attesa, l'11 marzo. All'annuncio, diffuso dalla Farnesina, ha fatto seguito la soddisfazione del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha commentato: "L'Italia è forte e rispettata nel mondo".