Dazi, Trump arretra su pasta e mobili

La valutazione, arrivata in anticipo, era attesa per l'11 marzodi Giulia Ronchi
Donald Trump fa un passo indietro nella sua guerra commerciale. Il presidente Usa ha deciso per un taglio netto sui dazi sulla pasta, che passano dal 91% al 2%, con variazioni a seconda dei marchi. Le imposte doganali sui mobili sono, invece, rinviate di un anno, mentre restano i dazi di base al 15% per tutti i prodotti importati dall'Europa negli Stati Uniti. La decisione è arrivata in anticipo rispetto alla data in cui era attesa, l'11 marzo. All'annuncio, diffuso dalla Farnesina, ha fatto seguito la soddisfazione del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha commentato: "L'Italia è forte e rispettata nel mondo".