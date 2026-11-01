Crisantemi per il giorno dei defunti, gli italiani non rinunciano al fiore della tradizione

Quasi due italiani su tre portano fiori al cimitero in questi giorni e i crisantemi sono tra i più utilizzati per ricordare le persone care scomparse. Quest'anno, secondo Coldiretti, ne sono stati acquistati circa 10 milioni, tra recisi e piante in vaso. Giallo e bianco, i colori della tradizione, ma anche viola scuro, prugna e tonalità bruciate. E poi tante forme: dal pon pon alla margherita. Dietro tanta varietà c'è una lavorazione tutt'altro che semplice. La sua produzione è una delle tecniche più complesse del florovivaismo: la fioritura va programmata con precisione, dosando le ore di luce e di buio e coprendo le piante per farle sbocciare esattamente quando serviranno. Quest'anno, però, il clima ha complicato il lavoro dei produttori. Ma, nonostante le difficoltà, i prezzi all'origine sono rimasti stabili quasi ovunque rispetto allo scorso anno.