Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
Fin dal primo interrogatorio

Crans-Montana, tutte le bugie di Jacques e Jessica Moretti

Dalle uscite di sicurezza alla schiuma fonoassorbente, i titolari del Constellation hanno più volte provato a nascondere elementi cruciali per l'inchiesta

di Roberta Fiorentini
16 Gen 2026 - 12:31
01:34 

Jacques Moretti scarabocchia su un foglio la posizione delle due uscite di sicurezza di cui disponeva il "Constellation", a Crans-Montana. Una al piano terra, una nel seminterrato. È la mattina dell'1 gennaio, nell'inferno del suo locale sono morte 40 persone. Ci sono più di cento feriti. E sono tutti giovanissimi.

Nelle stesse ore la compagna Jessica Moretti dichiarava che la capacità del locale era stata rispettata. Ma in realtà il sito parla di 360 metri quadri per accogliere 300 persone. Il Comune di Crans-Montana nelle sue carte scrive 200. Bugie e contraddizioni. Insieme a carte sparite. E racconti che non tornano.
 

