Crans-Montana, parla il papà di un ragazzo ustionato

Valentino Giola, papà di uno dei ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Crans-Montana ricorda quella notte. Nel racconto la telefonata tra il figlio e la mamma: "Vieni, portami all'ospedale perché è successo un disastro", le parole del ragazzo nei momenti concitati dell'incendio. Il giovane è stato dimesso dall'ospedale pochi giorni fa e a breve potrà tornare a scuola. Il padre sottolinea "Bisogna capire perché i controlli nel locale non sono stati fatti"