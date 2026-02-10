Crans-Montana, lettera di una sopravvissuta: "Ho saltato quella ringhiera per paura, il dolore non scompare mai"
Le parole della trentenne Melanie arrivano da Nantes, dove è ricoverata con il 40% del corpo ustionato: "Sono diventata un campo di battaglia"
"Il mio corpo, la mia faccia non saranno più gli stessi, li indosserò per tutta la vita, non scrivo per vendetta ma perché il silenzio è una doppia bruciatura". Sono alcune parole della lettera che Melanie ha affidato ai social per testimoniare il suo dramma. Ferita a Crans-Montana è la donna che riesce a scappare dal rogo del Constellation e una volta fuori salta la ringhiera per raggiungere i soccorsi. "Ho saltato non per coraggio ma perché in quel momento la paura era più forte di tutto. Ho ustioni sul 40% del corpo che è diventato un campo di battaglia. Ogni cura rinnova il dolore e questo non passa mai. Chi vedevo allo specchio non esiste pù. Il mio volto non è nemmeno più quello che conosceva mia figlia". Melanie, 30 anni francese e residente nel Cantone svizzero del Vallese, è stata prima ricoverata a Zurigo e poi a Nantes, in Francia. Ha scritto la lettera con il supporto del suo avvocato.