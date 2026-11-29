Un concerto musicale proprio nel centro congressi dove i genitori delle vittime hanno trascorso notti insonni, nell’attesa di sapere se i propri figli fossero sopravvissuti al rogo. Per le famiglie, la scelta del centro congressi Le Regent di Crans-Montana per le iniziative del primo anniversario della strage di Capodanno è “inappropriata e fuori luogo”: difficile comprendere, sostengono, perché sia stato scelto proprio il posto nel quale hanno vissuto alcuni dei momenti più drammatici della loro vita.