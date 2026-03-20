Fiamme in una fabbrica di auto, operai si gettano dalle finestre per salvarsi: 15 ancora dispersi
L'incendio è scoppiato a Daejeon, i feriti sarebbero almeno 53 di cui 35 gravi o gravissimi. Alto rischio di esplosioni
Un devastante incendio è scoppiato in una fabbrica di ricambi automobilistici a Daejeon, in Corea del Sud. Le fiamme sono divampate intorno all'una di pomeriggio ora locale, quando all'interno dell'edificio stavano lavorano oltre 170 persone. Al momento, secondo i primi bollettini delle forze dell'ordine locali, ci sarebbero almeno 53 feriti di cui 35 in gravi e gravissime condizioni. Altre 15 persone sarebbero tuttora disperse.
Le scene drammatiche e il rischio esplosione
In alcune fotografie diffuse dalla stampa locale, si vedono scene drammatiche: fiamme e fumo densissimo all'interno dell'edificio, operai e dipendenti che si gettano dalle finestre e dai balconcini con la speranza di mettersi in salvo. Stando a quanto hanno riferito i vigili del fuoco, non è stato al momento ancora possibile entrare all'interno della struttura per cercare i dispersi essendo troppo alto il rischio di un collasso strutturale. Ad aumentare la pericolosità della situazione i circa 200 chilogrammi di sodio immagazzinati nella struttura, che potrebbero causare un'esplosione da un momento all'altro.