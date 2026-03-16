India, incendio in un ospedale: almeno 10 morti

"Almeno dieci pazienti sono morti" a seguito di un incendio in un reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario Scb Medical College and Hospital, gestito dal governo dell'Odisha, in India: lo ha dichiarato Mohan Charan Majhi, capo del governo dello stato indiano dell'Odisha. Lo riportano diversi giornali indiani, tra cui l'agenzia di stampa Pti. Secondo le autorità, 11 membri del personale ospedaliero hanno riportato ustioni durante le operazioni di soccorso.