Papa Leone XIV ha definito "preoccupante" il fallimento della Cop31, i negoziati sul clima che si sono svolti ad Antalya, in Turchia. L'invito del Pontefice è rivolto a non dimenticare "il volto umano della crisi climatica" e il suo impatto sulle persone e sulle comunità. "Questa situazione richiede un rinnovato senso di responsabilità condivisa - ha affermato al termine dell'udienza settimanale in Vaticano - Di fronte alla crescente frequenza dei fenomeni ambientali estremi legati alla crisi climatica desta preoccupazione il fatto che la Cop31 si sia chiusa senza che la comunità internazionale adottasse impegni chiari per affrontarla seriamente e con responsabilità".