Confcommercio lancia l'allarme bollette per bar e negozi: 2mila euro al mese

Nel 2025 la bolletta elettrica per gli esercizi commerciali è aumentata del 28,8% e quella del gas addirittura del 70,4%. Sono i principali risultati del rapporto 2025 dell'Osservatorio Confcommercio Energia, secondo cui la spesa per luce e gas supera per ristoranti e negozi di alimentari i 2.000 euro al mese. A incidere sono in particolare gli oneri di sistema, cioè i costi fissi, che sono tornati a pesare per quasi il 20% sul totale.