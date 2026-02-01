il peso degli aumenti del 2025

Confcommercio lancia l'allarme bollette per bar e negozi: 2mila euro al mese

Nel 2025 i costi dell'elettricità"per gli esercizi commerciali sono aumentati del 28,8% e quelli del gas del 70,4%

di Giulia Ronchi
01 Feb 2026 - 12:31
Nel 2025 la bolletta elettrica per gli esercizi commerciali è aumentata del 28,8% e quella del gas addirittura del 70,4%. Sono i principali risultati del rapporto 2025 dell'Osservatorio Confcommercio Energia, secondo cui la spesa per luce e gas supera per ristoranti e negozi di alimentari i 2.000 euro al mese. A incidere sono in particolare gli oneri di sistema, cioè i costi fissi, che sono tornati a pesare per quasi il 20% sul totale.

