Concerto dei Bts a Seoul: migliaia di fan in attesa

C'è chi è arrivato con larghissimo anticipo pur di assicurarsi un posto in prima fila, chi inganna l'attesa ballando sulle note dei pezzi più famosi della band, chi è in fila per acquistare gadget di ogni tipo del proprio idol preferito. Insomma c'è grande fermento a Seul, dove centinaia di migliaia di fan stanno affluendo nel centro storico per il ritorno dei Bts, band k-pop che negli ultimi anni spopola in Corea del Sud e non solo. Il gruppo si esibirà tra poche ore in piazza Gwanghwamun dove si stima arriveranno circa 260.000 persone.