Concerto dei Bts a Seoul: migliaia di fan in attesa
Si stima la presenza di 260mila persone nella capitale sudcoreana per le star del K-pop
C'è chi è arrivato con larghissimo anticipo pur di assicurarsi un posto in prima fila, chi inganna l'attesa ballando sulle note dei pezzi più famosi della band, chi è in fila per acquistare gadget di ogni tipo del proprio idol preferito. Insomma c'è grande fermento a Seul, dove centinaia di migliaia di fan stanno affluendo nel centro storico per il ritorno dei Bts, band k-pop che negli ultimi anni spopola in Corea del Sud e non solo. Il gruppo si esibirà tra poche ore in piazza Gwanghwamun dove si stima arriveranno circa 260.000 persone.
Il concerto di Seoul di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook, segna il loro ritorno dopo quattro anni di assenza, una pausa dovuta al servizio militare svolto dai ragazzi. Con lo sfondo di un arco del XIV secolo che conduce al palazzo reale, il set di un'ora della band includerà brani tratti dal loro attesissimo nuovo album "Arirang", appena uscito, che ha strappato il record di quasi 4 milioni di copie vendute nel primo giorno.
E si prevede che il prossimo tour, 82 date in 23 Paesi, da Singapore e Tokyo fino a Monaco e Los Angeles, potrebbe addirittura superare quello della statunitense Taylor Swift, il cui "Eras Tour" di 21 mesi avrebbe generato circa 2 miliardi di dollari solo dalla vendita dei biglietti.