È il "Fettuccine Alfredo day", la festa della pasta capace di unire Roma e l'America

La semplicità di burro e parmigiano che da oltre cent'anni conquista i palati di tutto il mondo. Si tratta delle fettuccine Alfredo, diventate così tanto iconiche da avere un giorno dedicato: negli Usa, infatti, si celebra l'8 febbraio il "National fettuccine Alfredo day". Un vero e proprio compleanno che si festeggia anche nel loro luogo d'origine, a Roma, al ristorante "Il vero Alfredo" dove è stata organizzata una festa con tanto di torta e candeline per celebrare i 118 della ricetta.