Città di Castello, al via il"Salone nazionale del tartufo bianco pregiato
Il tartufo non è solo gusto, ma anche storia antica. Il sindaco della città umbra: "Rappresenta anche intere comunità, interi territori"di Federica Terrana
Un patrimonio che unisce luoghi e persone, dal cuore dell’Umbria alle Langhe piemontesi. Il re dell’autunno, prezioso, ricercato, inconfondibile. È il tartufo bianco, protagonista del Salone Nazionale di Città di Castello, in Umbria, che si svolge ogni weekend fino a metà novembre.