Cisgiordania, nel villaggio di Qusra assediato la situazione rischia di esplodere

Sono stati sgomberati dall’esercito israeliano i cinque giovani italiani, quattro ragazze e un ragazzo, che da giorni vivevano con le famiglie palestinesi di Qusra, un villaggio della Cisgiordania a 75 km da Gerusalemme. Insieme a loro hanno provato il terrore di vivere sotto assedio, chiusi nelle loro case non più sicure rimaste senza elettricità e acqua filmando le incursioni dei coloni violenti, che arrivano già di primo mattino. Tre quattro, poi sempre di più. L’esercito li ha allontanati ma sono tornati, tutti i giorni, indisturbati. Un accerchiamento senza fine che ha attirato anche l’attenzione degli Stati Uniti. Monta la pressione mediatica nei confronti di Israele.