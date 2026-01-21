Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Da Valentino ad Andreotti

Cinema, quando i vip interpretano sé stessi sul grande schermo

Grandi, talentuosi, snob ma soprattutto ironici... alcuni dei grandi vip hanno interpretato sé stessi al cinema

di Adele Costantini
21 Gen 2026 - 19:34
01:35 