Cinema, Meryl Streep non si ferma e interpreta Joni Mitchell
Per donare alla pellicola quanta più accuratezza storica, l'attrice avrà accesso agli archivi personali della Mitchelldi Silvia Carrera
Dopo Il diavolo veste Prada 2, dove interpreta Miranda Priestley, Meryl Streep si lancia in una nuova sfida. L'attrice 76enne interpreterà la cantautrice e pittrice statunitense Joni Mitchell nel biopic sulla sua vita. La Streep, candidata 21 volte all'Oscar e vincitrice di tre statuette, avrà accesso agli archivi personali della Mitchell dove potrà usufruire di costumi, strumenti e appunti che doneranno alla pellicola grande accuratezza storica.