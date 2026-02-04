Cinema, Meryl Streep non si ferma e interpreta Joni Mitchell

Dopo Il diavolo veste Prada 2, dove interpreta Miranda Priestley, Meryl Streep si lancia in una nuova sfida. L'attrice 76enne interpreterà la cantautrice e pittrice statunitense Joni Mitchell nel biopic sulla sua vita. La Streep, candidata 21 volte all'Oscar e vincitrice di tre statuette, avrà accesso agli archivi personali della Mitchell dove potrà usufruire di costumi, strumenti e appunti che doneranno alla pellicola grande accuratezza storica.