Cinema, Meryl Streep non si ferma e interpreta Joni Mitchell

Per donare alla pellicola quanta più accuratezza storica, l'attrice avrà accesso agli archivi personali della Mitchell

di Silvia Carrera
04 Feb 2026 - 12:59
Dopo Il diavolo veste Prada 2, dove interpreta Miranda Priestley, Meryl Streep si lancia in una nuova sfida. L'attrice 76enne interpreterà la cantautrice e pittrice statunitense Joni Mitchell nel biopic sulla sua vita. La Streep, candidata 21 volte all'Oscar e vincitrice di tre statuette, avrà accesso agli archivi personali della Mitchell dove potrà usufruire di costumi, strumenti e appunti che doneranno alla pellicola grande accuratezza storica.

