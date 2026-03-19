Cina, i robot diventano agenti di sicurezza grazie all'IA

Alla stazione della metropolitana di Huangcun a Guangzhou, i robot di sicurezza intelligenti sono già entrati a far parte delle operazioni quotidiane. Sono in grado di identificare con precisione i passeggeri che trasportano bagagli, guidarli attraverso le procedure di screening e contribuire a migliorare l'efficienza dei controlli di sicurezza e dei trasferimenti dei passeggeri. Il robot può raggiungere velocità fino a 15 km/h. Quando si siede, si trasforma in una configurazione a quattro ruote, che gli consente di salire le scale ed evitare gli ostacoli in modo autonomo.