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Dalle fabbriche alle ronde notturne
Cina, i robot diventano agenti di sicurezza grazie all'IA
Non solo lavori di fatica, i nuovi capolavori tecnologici cinesi iniziano a uscire dalle fabbriche e diventano controllori nelle stazioni
19 Mar 2026 - 15:23
19 Mar 2026 - 15:23
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I robot, dotati di corpo e guidati dall'intelligenza artificiale, stanno rapidamente passando dai laboratori a scenari di vita reale a Guangzhou, cuore industriale della Cina meridionale, assumendo ruoli in una vasta gamma di settori, tra cui i controlli di sicurezza della metropolitana e le pattuglie residenziali.
Alla stazione della metropolitana di Huangcun a Guangzhou, i robot di sicurezza intelligenti sono già entrati a far parte delle operazioni quotidiane. Sono in grado di identificare con precisione i passeggeri che trasportano bagagli, guidarli attraverso le procedure di screening e contribuire a migliorare l'efficienza dei controlli di sicurezza e dei trasferimenti dei passeggeri. Il robot può raggiungere velocità fino a 15 km/h. Quando si siede, si trasforma in una configurazione a quattro ruote, che gli consente di salire le scale ed evitare gli ostacoli in modo autonomo.