Cgia: in Italia una burocrazia "a macchia di leopardo"

La burocrazia in Italia è una catena che rallenta il dinamismo degli imprenditori, ma in alcune aree geografiche quella catena è più soffocante che in altre. Questo è il quadro emerso dai dati dell'ufficio studi della Cgia, l'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, che ha analizzato differenti punti. Le norme sono uguali e valide per l'intero territorio nazionale, ma la pubblica amministrazione risponde con tempi differenti da città a città. Un Paese "a macchia di leopardo", in cui la burocrazia frena sensibilmente gli investimenti e scoraggia in alcune zone più che in altre l'iniziativa privata.