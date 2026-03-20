Cesar Chavez, inchiesta shock sull'eroe sindacale Usa: "Era un predatore sessuale"

È la caduta di un mito per mezza America. In un'investigazione del New York Times, alcune donne hanno accusato Cesar Chavez di averle abusate e violentate ripetutamente, anche quando erano minorenni. Il celebre attivista latino per i diritti dei lavoratori e dei braccianti, deceduto nel 1993, avrebbe costretto ad atti sessuali anche Dolores Huerta, che con Chavez fondò il sindacato National farm workers association. Huerta ha raccontato di essere rimasta incinta due volte e di aver portato a termine le gravidanze.