Cesar Chavez, inchiesta shock sull'eroe sindacale Usa: "Era un predatore sessuale"
Violenze reiterate, abusi su minori e lo stupro sistematico della compagna di lotte Dolores Huerta. Denver cancella la sua festa e abbatte i monumenti
È la caduta di un mito per mezza America. In un'investigazione del New York Times, alcune donne hanno accusato Cesar Chavez di averle abusate e violentate ripetutamente, anche quando erano minorenni. Il celebre attivista latino per i diritti dei lavoratori e dei braccianti, deceduto nel 1993, avrebbe costretto ad atti sessuali anche Dolores Huerta, che con Chavez fondò il sindacato National farm workers association. Huerta ha raccontato di essere rimasta incinta due volte e di aver portato a termine le gravidanze.
La "damnatio memoriae"
Un'ondata di indignazione ha accompagnato in tutti gli Stati Uniti le accuse. A Denver, il sindaco ha deciso di annullare la festività del 31 marzo, il Chavez day, sostituendolo con una giornata in onore del sindacato per i braccianti. Si celebrerà dunque il "Sì se puede day", riprendendo lo slogan dell'organizzazione co-fondata da Chavez. I busti dell'attivista sono stati già smontati dai piedistalli e il parco a lui dedicato è stato rinominato in onore di Dolores Huerta.