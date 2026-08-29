Celine Dion, "her heart will go on". La cantante torna dopo la malattia
Il 12 settembre segna l'atteso ritorno sul palco, dopo un lungo periodo di stop per motivi di salute, dell'artista canadesedi Michelangelo Iuliano
Il 12 settembre segna il grande atteso ritorno sul palco, dopo un lungo periodo di stop per motivi di salute, di Celine Dion, una delle voci più intense e amate della sua generazione, con oltre 200 milioni di dischi venduti e colonne sonore leggendarie come quella di "Titanic". Quel giorno inizierà infatti all'arena la Defense di Parigi una fitta serie di concerti - sedici, tutti sold out, in 5 settimane. A cui se ne aggiungeranno 10 il prossimo maggio