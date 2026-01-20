Catania, ristorante invaso dalle onde a San Giovanni Li Cuti

Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza interne al locale
Un ristorante sul litorale di San Giovanni Li Cuti, un piccolo borgo poco distante da Catania, è stato travolto da una mareggiata. Una prima onda tocca la vetrata, la seconda distrugge la parte inferiore di tutte le vetrine portano la forza del mare all'interno della sala. Il ciclone Harry, che ha toccato in queste ore l'apice della potenza, continua a fare paura in tutto il sud Italia. L'allerta meteo durerà almeno fino a mercoledì 21 gennaio.