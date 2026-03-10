Caso Epstein, l'ex principe Andrea ora trema: pronta a parlare la ex segretaria
Charlotte Manley, storica assistente dell'ex principe Andrea, per decenni ha gestito agenda, viaggi e anche parte delle finanze del Duca di Yorkdi Viviana Guglielmi
Il caso Epstein torna a scuotere la monarchia britannica e questa volta a far tremare Buckingham Palace è una figura rimasta finora nell'ombra: Charlotte Manley, storica assistente dell'ex principe Andrea, che per decenni ha gestito agenda, viaggi e anche parte delle finanze del Duca di York. Ora sarebbe pronta a parlare con la polizia.
68 anni, ex ufficiale della Royal Navy, Manley ha condiviso gran parte della carriera accanto al fratello di Re Carlo III seguendolo in missioni ufficiali e curando molti aspetti organizzativi della sua vita pubblica. Un ruolo di assoluta fiducia che oggi potrebbe trasformarla in una testimone chiave nelle indagini legate alla rete del finanziere americano Jeffrey Epstein.