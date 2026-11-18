Per Zorat, esperto e partecipante ai Mondiali di Pokémon negli Stati Uniti, le carte "oltre che una moda, sono diventate un bene in cui investire del denaro. Ma questo ha portato anche a furti, inseguimenti e rapine. È un periodo difficile". Lo stesso Zorat è stato vittima di una rapina a mano armata nel suo negozio e ha raccontato la sua traumatica esperienza: "Hai paura per te stesso ma anche per i tuoi dipendenti, e facendo fiere ed eventi sai di non poter abbandonare le carte in nessun momento". Una volta rubate è facile rivenderle perché il tracciamento non è così immediato e i margini di guadagno sono di centinaia di migliaia di euro.