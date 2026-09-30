Carburanti, l'ambasciatore degli Emirati: "Con Roma partnership che lega sicurezza energetica odierna a transizione di domani"

"È fantastico - aggiunge Abdulla Ali AlSubousi - vedere come il governo italiano stia collaborando strettamente con tutti gli attori in campo, aziende, settore privato e altri Paesi, per gestire al meglio questa questione. Queste misure sono importanti ma, come ho già detto, non sostituiscono il lavoro necessario a garantire l'approvvigionamento a lungo termine. L'Italia e gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito una partnership che lega la sicurezza energetica odierna alla transizione di domani: energia affidabile dove ancora necessaria ed energia pulita dove è possibile svilupparla su larga scala".