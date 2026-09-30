Carburanti, l'ambasciatore degli Emirati: "Con Roma partnership che lega sicurezza energetica odierna a transizione di domani"
Abdulla Ali AlSubousi: "Le aziende emiratine stanno investendo, insieme a partner italiani, nelle infrastrutture per la transizione energetica"
"Accolgo con favore le misure adottate da Eni per alleviare la pressione degli elevati costi energetici su famiglie e imprese italiane. Ritengo sia una mossa molto intelligente: calmierare i prezzi alla pompa e offrire contratti a prezzo fisso per elettricità e gas, più accessibili, rappresenta un passo ragionevole in un momento difficile. Ciò dimostra che le aziende energetiche possono agire con senso di responsabilità pubblica anche in una fase di tensione dei mercati". E' con queste parole che l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia Abdulla Ali AlSubousi commenta le misure in vigore contro il caro-carburanti.
"È fantastico - aggiunge Abdulla Ali AlSubousi - vedere come il governo italiano stia collaborando strettamente con tutti gli attori in campo, aziende, settore privato e altri Paesi, per gestire al meglio questa questione. Queste misure sono importanti ma, come ho già detto, non sostituiscono il lavoro necessario a garantire l'approvvigionamento a lungo termine. L'Italia e gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito una partnership che lega la sicurezza energetica odierna alla transizione di domani: energia affidabile dove ancora necessaria ed energia pulita dove è possibile svilupparla su larga scala".
"Allo stesso tempo, - conclude - le aziende emiratine stanno investendo, insieme a partner italiani, nelle infrastrutture per la transizione energetica".