Caro-carburanti, il ministro Urso a Tgcom24: "Valutiamo accise mobili, ma prezzi aumentati di meno rispetto all'Europa"

Parlando della situazione di crisi energetica che da mesi sta stringendo l'Europa in una morsa, Urso ha aggiunto: "Contro i rincari dobbiamo agire e farlo meglio degli altri". In Italia il prezzo del carburante "sono aumentati meno che negli altri Paesi europei. Per esempio, il gasolio nell'ultimo mese è aumentato in Italia del 4,6%, la media di aumento dell'Unione europea è tre volte superiore, l'11,42%, in Germania addirittura è cinque volte di più, siamo a un aumento del 24%. Negli altri paesi europei - ha concluso - non sono stati predisposte per il momento ulteriori misure emergenziali".