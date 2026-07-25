Caro-carburanti, il ministro Urso a Tgcom24: "Valutiamo accise mobili, ma prezzi aumentati di meno rispetto all'Europa"
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Contro i rincari bisogna agire meglio degli altri"
"Questa è una valutazione che sta facendo il ministero competente, cioè il ministero dell'Economia di Giancarlo Giorgetti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervistato da Tgcom24, in merito all'ipotesi di introdurre le accise mobili. "Il meccanismo delle accise mobili consente di utilizzare l'extragettito dell'Iva per calmierare il prezzo dei carburanti: questa è una delle soluzioni che si sta prospettando, insieme ad altre, mirate ed efficaci come quella già in vigore nel settore dell'autotrasporto con il credito di imposta".
Il paragone con il resto dell'Europa: "Abbiamo fatto meglio"
Parlando della situazione di crisi energetica che da mesi sta stringendo l'Europa in una morsa, Urso ha aggiunto: "Contro i rincari dobbiamo agire e farlo meglio degli altri". In Italia il prezzo del carburante "sono aumentati meno che negli altri Paesi europei. Per esempio, il gasolio nell'ultimo mese è aumentato in Italia del 4,6%, la media di aumento dell'Unione europea è tre volte superiore, l'11,42%, in Germania addirittura è cinque volte di più, siamo a un aumento del 24%. Negli altri paesi europei - ha concluso - non sono stati predisposte per il momento ulteriori misure emergenziali".